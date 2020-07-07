У НАЗК повідомили, до кого цьогоріч прийдуть з перевірками

Національне агентство з питань запобігання корупції до кінця 2020 року проведе перевірку 12-ти державних органів та органів самоврядування.

Про це повідомляється на сторінці агентства у Facebook.

"НАЗК затвердило перелік органів, в яких проводитиме перевірку до кінця року. Відповідний план погодив голова НАЗК Олександр Новіков. Цей документ визначає органи державної влади та місцевого самоврядування, в яких агентство проведе перевірку організації роботи із запобігання і виявлення корупції", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, цьогоріч НАЗК перевірить: Державну екологічну інспекцію України, Національну службу здоров’я України, Херсонську обласну раду, Державну службу морського та річкового транспорту, Державне агентство автомобільних доріг, Черкаську обласну державну адміністрацію, Секретаріат уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Державну службу з питань геодезії, картографії та кадастру, Національне агентство з питань державної служби та Рахункову палату.

Як зазначається, НАЗК перевіряє дотримання органом вимог закону "Про запобігання корупції" та ухвалення нормативно-правових актів з питань запобігання корупції, зокрема про підготовку та виконання антикорупційних програм, створення та функціонування внутрішніх і регулярних каналів повідомлення про можливі факти правопорушень, захисту викривачів тощо.