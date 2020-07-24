МАУ скасувала частину міжнародних рейсів - список напрямків

Про це повідомляє пресслужба МАУ.

«У зв’язку із тим, що Євросоюз продовжив заборону на вільний перетин кордону Шенгенської зони ще на два тижні для третіх країн, у тому числі для України, МАУ скорочує польотну програму на відповідний період», - зазначається в повідомленні.

Так, до 15 серпня повністю скасовуються рейси за напрямками Ларнака (LCA), Берлін (TXL), Тбілісі (TBS), Прага (PRG), Відень (VIE), Кишинів (KIV).

Крім того, МАУ зменшує до однієї частоти на тиждень кількість вильотів за маршрутами:

Київ – Ніцца (NCE) – Київ - оборотний рейс щосуботи;

Київ – Рим (FCO) – Київ – оборотний рейс щосуботи;

Київ – Мілан (MXP) – Київ – оборотний рейс щонеділі;

Київ – Неаполь (NAP) – Київ – оборотний рейс щосуботи;

Київ – Мюнхен (MUC) – Київ – оборотний рейс щотижня щопонеділка;

Київ – Мадрид (MAD) – Київ – щотижня оборотний рейс щоп’ятниці;

Київ – Барселона (BCN) – Київ – оборотний рейс щосуботи.

Внутрішні рейси будуть здійснюватися за напрямками Одеса (ODS), Херсон (KHE), Львів (LWO).

До Херсона можна буде дістатися кожної середи, п’ятниці та неділі, а повернутися до Києва - в понеділок, четвер та суботу.

Дістатися із Києва до Одеси можна буде кожен понеділок, середу, п’ятницю та неділю.

Київ – Львів – Київ буде виконуватися у серпні, починаючи із 21.08 за розкладом Київ – Львів у п’ятницю та Львів - Київ у неділю.

Як повідомлялося, Європейський Союз дозволив в'їзд туристам із так званого "безпечного" списку, до якого Україна не увійшла.

Станом на 24 липня в Україні підтверджено 62 823 випадки COVID-19, з них 1571 летальний, 34 886 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 972 нові випадки