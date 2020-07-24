Україна має розробити стратегію реінтеграції окупованих територій - експерт

Україна має розробити стратегію реінтеграції окупованих територій - експерт

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Укрінформ
Україна має розробити стратегію реінтеграції окупованих територій за участю влади та широкої громадськості.

Таку думку висловив директор Інституту світової політики Євген Магда під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Конструювання політичної ідентичності на окупованих територіях Донбасу".

"Україні потрібна стратегія реінтеграції окупованих територій. І стратегія, в якій не лише представники влади, а й експертних кіл і широкого кола громадськості можуть себе знайти в цьому процесі", - сказав Магда.

Він також висловився за часткову деіндустріалізацію Донбасу з тієї причини, що відновлення промислових потужностей вкрай дороге. "Ми маємо зрозуміти, що відновлення промислових потужностей на окупованих територіях – це ілюзія, бо ніхто навіть не обрахував ціну цього питання і не дав відповіді на запитання – де взяти на це гроші", - зазначив експерт.

Натомість, на його думку, на Донбасі слід впроваджувати сучасні фінансово-економічні механізми господарювання. "Нам швидше треба думати, як просувати культуру підприємництва, систему мікрокредитів, ідеологію малого й середнього бізнесу. Бо ми знаємо зі шкільних підручників, що саме представники національної буржуазії є головною рушійною силою в досягненні відповідних цілей", - наголосив Магда.

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Він також вважає, що слід використати людський ресурс внутрішньо переміщених осіб, яких за різними даними є від 1,5 до 1,8 млн, і які можуть створити "басейн сухого плавання" для реінтеграції Донбасу й Криму.

Крім того, експерт звернув увагу на негативний з точки зору міжнародного діалогу "маскулінний" образ Донбасу й потребу гендерного вирівнювання у регіоні. "Треба враховувати питання гендерної рівності, тому що образ маскулінного Донбасу, який насаджується, щонайменше заважатиме в діалозі з нашими європейськими партнерами, де такі цінності сприймають з певним застереженням", - вважає Магда.

На його думку, в країні також слід культивувати позитивний образ ветерана, волонтера, благодійника та поширювати міжрегіональну співпрацю, як то вже відбувається, приміром, між Луганською та Львівською областями.

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Крім того, на думку експерта, до вирішення проблем окупованих територій слід активно залучати інші країни, де існують схожі проблеми. "У нас є зацікавлені партнери – це щонайменше Молдова й Грузія, які теж мають аналогічні проблеми. І ми маємо з ними говорити про те, як спільними зусиллями створювати спільні підходи і де ми маємо виступати єдиним фронтом", - наголосив Магда.

На його думку, потреба співпраці з іншими країнами в цьому питанні продиктована, крім іншого, особливостями пандемії в світі.

"В умовах COVID-19 у світовій політиці неможливо розраховувати на силу однієї держави, якою б вона не була. Ми бачимо, якого удару завдав коронавірус по процесах глобалізації, як він підвищив значення європейської та інших ідентичностей. І нам треба бути не просто сильними, а максимально гнучкими", - зазначив Магда.

Нарешті, на його думку, слід зосередитися на донесенні інформації на окуповані території до різних вікових категорій у будь-який можливий спосіб і насамперед – до молоді.

"Універсальну для багатьох – представників молоді насамперед – мову соціальних мереж, комп’ютерних ігор, коміксів, діалогу між представниками молоді різних регіонів України в даному випадку ніхто не скасовував", - зазначив експерт.

А ще, на його переконання, "Україна має на кожному кроці повторювати, що окуповані Донбас і Крим – це Україна, ми туди обов’язково повернемося і досягатимемо цієї цілі стільки часу, скільки буде потрібно".

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