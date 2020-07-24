Україна має розробити стратегію реінтеграції окупованих територій - експерт

Україна має розробити стратегію реінтеграції окупованих територій за участю влади та широкої громадськості.

Таку думку висловив директор Інституту світової політики Євген Магда під час круглого столу в Укрінформі на тему: "Конструювання політичної ідентичності на окупованих територіях Донбасу".

"Україні потрібна стратегія реінтеграції окупованих територій. І стратегія, в якій не лише представники влади, а й експертних кіл і широкого кола громадськості можуть себе знайти в цьому процесі", - сказав Магда.

Він також висловився за часткову деіндустріалізацію Донбасу з тієї причини, що відновлення промислових потужностей вкрай дороге. "Ми маємо зрозуміти, що відновлення промислових потужностей на окупованих територіях – це ілюзія, бо ніхто навіть не обрахував ціну цього питання і не дав відповіді на запитання – де взяти на це гроші", - зазначив експерт.

Натомість, на його думку, на Донбасі слід впроваджувати сучасні фінансово-економічні механізми господарювання. "Нам швидше треба думати, як просувати культуру підприємництва, систему мікрокредитів, ідеологію малого й середнього бізнесу. Бо ми знаємо зі шкільних підручників, що саме представники національної буржуазії є головною рушійною силою в досягненні відповідних цілей", - наголосив Магда.

Він також вважає, що слід використати людський ресурс внутрішньо переміщених осіб, яких за різними даними є від 1,5 до 1,8 млн, і які можуть створити "басейн сухого плавання" для реінтеграції Донбасу й Криму.

Крім того, експерт звернув увагу на негативний з точки зору міжнародного діалогу "маскулінний" образ Донбасу й потребу гендерного вирівнювання у регіоні. "Треба враховувати питання гендерної рівності, тому що образ маскулінного Донбасу, який насаджується, щонайменше заважатиме в діалозі з нашими європейськими партнерами, де такі цінності сприймають з певним застереженням", - вважає Магда.

На його думку, в країні також слід культивувати позитивний образ ветерана, волонтера, благодійника та поширювати міжрегіональну співпрацю, як то вже відбувається, приміром, між Луганською та Львівською областями.

Крім того, на думку експерта, до вирішення проблем окупованих територій слід активно залучати інші країни, де існують схожі проблеми. "У нас є зацікавлені партнери – це щонайменше Молдова й Грузія, які теж мають аналогічні проблеми. І ми маємо з ними говорити про те, як спільними зусиллями створювати спільні підходи і де ми маємо виступати єдиним фронтом", - наголосив Магда.

На його думку, потреба співпраці з іншими країнами в цьому питанні продиктована, крім іншого, особливостями пандемії в світі.

"В умовах COVID-19 у світовій політиці неможливо розраховувати на силу однієї держави, якою б вона не була. Ми бачимо, якого удару завдав коронавірус по процесах глобалізації, як він підвищив значення європейської та інших ідентичностей. І нам треба бути не просто сильними, а максимально гнучкими", - зазначив Магда.

Нарешті, на його думку, слід зосередитися на донесенні інформації на окуповані території до різних вікових категорій у будь-який можливий спосіб і насамперед – до молоді.

"Універсальну для багатьох – представників молоді насамперед – мову соціальних мереж, комп’ютерних ігор, коміксів, діалогу між представниками молоді різних регіонів України в даному випадку ніхто не скасовував", - зазначив експерт.

А ще, на його переконання, "Україна має на кожному кроці повторювати, що окуповані Донбас і Крим – це Україна, ми туди обов’язково повернемося і досягатимемо цієї цілі стільки часу, скільки буде потрібно".