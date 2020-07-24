В Україні запровадять 2D-кодування ліків

Представники Міністерства охорони здоров'я та фармвиробництв обговорили питання запровадження 2D-кодування лікарських засобів.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За даними ВООЗ, до 10% лікарських засобів, які є на ринку України, фальсифіковані. Це великий ризик для пацієнтів. ...Перше, що ми проговорили, - запровадження 2D-кодування на наших лікарських засобах, усіх, що використовуються і зареєстровані в Україні. Це і українського, і імпортного виробництва. Така світова практика", - сказав Степанов.

За його словами, 2D-кодування здійснюватиметься під час виробництва препаратів, код одразу вноситься в загальну систему, і шлях лікарського засобу можна буде відслідковувати від виробництва до аптеки. “Таким чином ми можемо чітко проконтролювати, що в наших аптеках не буде фальсифікованих лікарських засобів”, - сказав Степанов.

Втім, за словами очільника МОЗ, на впровадження 2D- кодування можуть піти від 2 до 2,5 років, оскільки деяким фармвиробникам потрібно переобладнати виробничі лінії.

Першими на 2D-кодування будуть переведені ті лікарські засоби, які входять до урядової програми “Доступні ліки”.