В Україні виписали вже понад 18 мільйонів е-рецептів

З квітня 2019 року в Україні виписано понад 18 млн електронних рецептів, надалі МОЗ планує розширювати програму реімбурсації.

Про це на брифінгу 21 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“З того часу кількість рецептів, яка була виписна, складає 18 млн, щотижнево це 8 тис. електронних рецептів. В той же час, я вважаю, що є всі можливості для розширення цієї системи, для додання нових лікарських засобів. І ми рухаємося таким шляхом”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 квітня 2019 року урядова програма «Доступні ліки» перейшла в адміністрування НСЗУ, лікарські засоби за програмою відпускаються лише за електронними рецептами.

Електронні рецепти виписує лікар первинної ланки, з яким пацієнт підписав декларацію. Отримати необхідні лікарські засоби пацієнт може у будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ, незалежно від свого місця проживання чи прописки.