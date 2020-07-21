В Україні виписали вже понад 18 мільйонів е-рецептів
Про це на брифінгу 21 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“З того часу кількість рецептів, яка була виписна, складає 18 млн, щотижнево це 8 тис. електронних рецептів. В той же час, я вважаю, що є всі можливості для розширення цієї системи, для додання нових лікарських засобів. І ми рухаємося таким шляхом”, - сказав Степанов.
Як повідомляв Укрінформ, з 1 квітня 2019 року урядова програма «Доступні ліки» перейшла в адміністрування НСЗУ, лікарські засоби за програмою відпускаються лише за електронними рецептами.
Електронні рецепти виписує лікар первинної ланки, з яким пацієнт підписав декларацію. Отримати необхідні лікарські засоби пацієнт може у будь-якій аптеці, яка має договір з НСЗУ, незалежно від свого місця проживання чи прописки.