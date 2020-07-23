Визначили порогові бали для ЗНО з історії України та біології
Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 22 липня, яке транслювалося на Facebook Міністерства освіти та науки, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Ухвалюємо рішення більшістю голосів про встановлення порогового балу склав/не склав з історії України ЗНО 2020 року на рівні 25 балів”, - сказав на засіданні комісії очільник УЦОЯО Валерій Бойко.
Окрім цього, комісія встановила пороговий бал склав/не склав для ЗНО з біології на рівні 22 тестових балів.
Поріг «склав/не склав» – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.
Результати учасників за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) буде розміщено на сторінках учасників ЗНО наступного дня після кожного засідання експертної комісії.
Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня по 17 липня в Україні проходила основна сесія зовнішнього незалежного тестування.
ЗНО з історії України відбулося 9 липня, тест склали 178 714 осіб.
ЗНО з англійської мови відбулося 7 липня, тест склали 105 157 осіб, тестування з німецької, французької, іспанської мов відбулося 6 липня, тести з цих мов склали 2 277 осіб
ЗНО з біології відбулося 13 липня, тест склали 74 460 осіб.