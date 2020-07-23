Визначили порогові бали для ЗНО з історії України та біології

Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила поріг "склав/не склав" для ЗНО з історії України та пороговий бал для ЗНО з біології.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комісії 22 липня, яке транслювалося на Facebook Міністерства освіти та науки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ухвалюємо рішення більшістю голосів про встановлення порогового балу склав/не склав з історії України ЗНО 2020 року на рівні 25 балів”, - сказав на засіданні комісії очільник УЦОЯО Валерій Бойко.

Окрім цього, комісія встановила пороговий бал склав/не склав для ЗНО з біології на рівні 22 тестових балів.

Поріг «склав/не склав» – це мінімальна кількість тестових балів, яку має набрати учасник/учасниця за тестування, щоб отримати оцінку за шкалою 100-200 балів і мати можливість брати участь у конкурсному відборі до вишу.

Результати учасників за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) буде розміщено на сторінках учасників ЗНО наступного дня після кожного засідання експертної комісії.

Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня по 17 липня в Україні проходила основна сесія зовнішнього незалежного тестування.

ЗНО з історії України відбулося 9 липня, тест склали 178 714 осіб.

ЗНО з англійської мови відбулося 7 липня, тест склали 105 157 осіб, тестування з німецької, французької, іспанської мов відбулося 6 липня, тести з цих мов склали 2 277 осіб

ЗНО з біології відбулося 13 липня, тест склали 74 460 осіб.