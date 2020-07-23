"Прохідний" поріг ЗНО з іноземної мови - 17 балів

Експертна комісія з питань визначення результатів ЗНО при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила консолідований поріг «склав/не склав» з іноземних мов на рівні 17 балів (на 2 бали нижче, ніж минулого року).

Про це повідомили за результатами засідання комісії 23 липня, яке транслювалося в режимі онлайн на YouTube-каналі Українського центру.

Результати учасників за шкалами 100–200 балів і 12-бальною (із предметів, результати тестувань з яких зараховують як оцінку за ДПА) буде розміщено на інформаційних сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання наступного дня після засідання експертної комісії.

Як повідомлялося, 17 липня експертна комісія ухвалила рішення встановити пороговий бал з математики, що відповідає 9 тестовим балам, з фізики – 12.

Засідання експертної комісії зі встановлення порога «склав/не склав» з географії, хімії відбудеться 28 липня.