Напад із зеленкою на Волошина: суд відпустив ветерана АТО під особисті зобов’язання депутатів

Ветерана АТО Олександра Погребиського, якого затримали за підозрою у вчиненні протиправних дій щодо народного депутата України Олега Волошина, Печерський райсуд Києва відпустив під особисті зобов‘язання шести народних депутатів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, поручилися за ветерана АТО Погребиського народні депутати Михайло Забродський, Мустафа Джемілєв, Петро Порошенко, Ніна Южаніна, Артур Герасимов та Ростислав Павленко.

До 21 вересня Погребиському обмежено виїзд з Києва.

Під час перерви в судовому засіданні Погребиський повідомив, що співробітники поліції добре ставились до нього і порушень ніяких не зафіксовано.

Ветеран АТО звернувся до народного депутата від ОПЗЖ Волошина та заявив, що особисто не зачіпав політика і мав на меті поставити йому лише «незручні» питання.

«Волошину передаю вітання і кажу йому, що він недостойний називатись державним політиком українським і народним депутатом за ті ганебні вчинки, які він вчинив під час своєї промови з трибуни Верховної ради. Під час тих подій, які були 21 числа на Грушевського - це теж ганебний вчинок, бити людей це дуже ганебно. Притягувати людей, які не мають ніякого відношення, до відповідальності теж дуже ганебний вчинок, це чисто політична мотивація. Оскільки я особисто вас не зачіпав, я вам не робив боляче, і тим паче не мав ніякого умислу. Весь мій умисел заключався в тому, щоб задати вам незручні запитання», - заявив Погребиський.

Протягом п’яти днів сторона захисту планує оскаржити відповідне рішення суду та наполягати на закритті справи через відсутність складу злочину.

Як повідомляв Укрінформ, Олександру Погребиському інкримінують напад на державного діяча та висувають обвинувачення за статтею 346 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча».

Під час судового засідання з обрання Погребиському запобіжного заходу, під Печерським районним судом м.Києва тривала акція на підтримку ветерана АТО.

21 липня перед початком позачергового засідання парламенту народного депутата парламентської фракції “Опозиційна платформа За життя” Олега Волошина облили зеленкою на подвір’ї Верховної Ради. За словами самого Волошина у Facebook, "зі спини налетіли групою і вдарили трохи нижче лівого ока рукою з затиснутою в ній кулькою з зеленкою в обличчя. Є сліди удару і зафіксований лікарями опік рогівки. На щастя, зір вже майже відновився".

Поліція затримала двох осіб за підозрою у вчиненні протиправних дій щодо народного депутата України від ОПЗЖ Олега Волошина.