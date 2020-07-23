Під Печерським судом - акція на підтримку ветерана, який облив Волошина зеленкою
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Народні депутати, активісти та ветерани АТО/ООС тримають прапори, плакати «Руки геть від патріотів!» та скандують гасла «Патріот не ворог!», «Зе! Воюй з Росією, а не з патріотами».
Погребиському інкримінують напад на державного діяча та висувають обвинувачення за статтею 346 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча».
Як повідомлялось, 21 липня столична поліція затримала двох осіб за підозрою у вчиненні протиправних дій щодо народного депутата України Олега Волошина.
Затриманих для надання пояснень та з’ясування усіх обставин й причин скоєного доставили до Печерського управління поліції.
Відомості за цим фактом зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень відповідно до вимог чинного законодавства.
Перевірка триває.
Як повідомляв Укрінформ, 21 липня перед початком позачергового засідання парламенту народного депутата парламентської фракції “Опозиційна платформа За життя” Олега Волошина облили зеленкою на подвір’ї Верховної Ради.