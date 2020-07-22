У справі Майдану завершили розслідування щодо двох колишніх "беркутівців"

Слідчі завершили розслідування щодо двох колишніх "беркутівців" у справі розгону протестів на Майдані Незалежності у Києві 30 листопада 2013 року. Ще одному повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу генерального прокурора, слідчими Державного бюро розслідувань 21 липня 2020 року завершено досудове розслідування стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві", - зазначається у повідомленні.

Експравоохоронцям інкримінується незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене групою осіб, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалося насильством, та службове підроблення (ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року "беркутівці" перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. Під час затримання експравоохоронці застосували до нього фізичну силу, чим незаконно перешкодили організації та проведенню зборів. Надалі міліціонери склали рапорти про затримання потерпілого, до яких внесли завідомо неправдиві відомості.

Окрім того, за погодженням з прокурорами Офісу генерального прокурора слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, ДБР 22 липня 2020 року повідомили про підозру колишньому міліціонеру полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві у незаконному перешкоджанні проведенню зборів та мітингів, вчиненому групою осіб та службовому підробленні ( ч. 1 ст. 28, ст. 340, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, 30 листопада 2013 року колишній правоохоронець перешкоджав проведенню зборів на Майдані Незалежності в м. Києві та для штучного створення доказів нібито вчинення цього дня потерпілим адміністративних правопорушень, склав завідомо неправдиві офіційні документи.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває.