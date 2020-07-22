Департамент у "справах Майдану" тимчасово очолив прокурор Донський

Олексій Донський став новим в.о. керівника Департаменту у "справах Майдану".

Зміни в керівництві були підписані генпрокурором Іриною Венедіктовою 17 липня, повідомляє Watchers.

Заступником в.о. керівника Департаменту Донського призначено Іванова, який раніше очолював один з відділів у цьому підрозділі.

Сам Донський у коментарі виданню повідомив, що в реорганізованому департаменті не буде групи прокурорів, які вимагали відпустити для обміну беркутівців, обвинувачених у розстрілах активістів Майдану.

"В реорганізованому Департаменті не буде прокурорів Мисяка, Куцого, Шевеленка, Суботіна, які брали участь у суді щодо зміни запобіжного заходу для обміну беркутівцям, обвинуваченим у розстрілі на Інститутській, і вимагали їх відпустити з-під варти", - йдеться в повідомленні.

До цього Донський був заступником керівника цього департаменту. Очолював його тоді Віктор Мисяк, звільнити якого раніше вимагали представники родин Героїв Небесної Сотні.

Він вже 6 років є прокурором у справі про розстріли на вулиці Інститутській під час Революції Гідності 20 лютого 2014 року. Тоді вбили 48 протестувальників та поранили ще 80. У кінці 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка на місяць вивів Донського з цієї справи. Це зробили для того, щоб поміняти п'ятьох ексберкутівців, обвинувачених у вбивствах протестувальників.

Фото: @watchersdotmedia