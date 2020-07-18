Справи Майдану: ДБР оголосило підозру слідчому Нацполіції

ДБР повідомило про підозру старшому слідчому СУ ГУ Нацполіції в Київській області, який на момент скоєння злочину обіймав посаду слідчого Святошинського РУ ГУ МВС України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за погодженням з Офісом генерального прокурора, 17 липня 2020 року повідомили про підозру старшому слідчому СУ ГУ Нацполіції в Київській області, який на момент скоєння злочину обіймав посаду слідчого Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві", - йдеться у повідомленні.

За даними досудового розслідування, 18 лютого 2014 року підозрюваний правоохоронець, за відсутності будь-яких доказів здійснив службове підроблення та незаконно затримав учасника акцій протесту за вчинення нібито ним масових заворушень в центральній частині Києва.

Таким чином, слідчий Нацполіції підозрюється у вчиненні низки злочинів, а саме:

незаконному перешкоджанні організації та проведенню зборів, вчиненому службовою особою (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу України);

складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України);

перевищені влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинило тяжкі наслідки ( ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України);

завідомо незаконному затриманні, вчинене в інших особистих інтересах та за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Кримінального кодексу України).

Вирішується питання щодо вручення підозрюваному клопотань про застосування запобіжного заходу та відсторонення від посади.