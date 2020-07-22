Сім’ям загиблих в АТО та бійцям, які отримали інвалідність, виділили 13 мільйонів допомоги

Кабінет міністрів виділив майже 13,15 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та особам, які отримали інвалідність.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 22 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Метою прийняття проєкту розпорядження є надання Мінветеранів коштів з резервного фонду державного бюджету… в сумі 13,149,5 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 5 осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та 15 особам, які стали особами з інвалідністю під час участі в зазначеній операції», - йдеться у пояснювальній записці.

Як повідомлялося, відповідно до Порядку призначення та виплати одноразової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності учасників АТО грошова допомога виплачується: у разі встановлення інвалідності залежно від групи інвалідності у розмірі I група – 250 прожиткових мінімумів, II група – 200, III – група 150 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності; в разі загибелі (смерті) у розмірі 500 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті).