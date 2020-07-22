Сім’ям загиблих в АТО та бійцям, які отримали інвалідність, виділили 13 мільйонів допомоги

Сім’ям загиблих в АТО та бійцям, які отримали інвалідність, виділили 13 мільйонів допомоги

Укрінформ
Кабінет міністрів виділив майже 13,15 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та особам, які отримали інвалідність.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 22 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Метою прийняття проєкту розпорядження є надання Мінветеранів коштів з резервного фонду державного бюджету… в сумі 13,149,5 млн грн для надання одноразової грошової допомоги членам сімей 5 осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, та 15 особам, які стали особами з інвалідністю під час участі в зазначеній операції», - йдеться у пояснювальній записці.

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Як повідомлялося, відповідно до Порядку призначення та виплати одноразової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності учасників АТО грошова допомога виплачується: у разі встановлення інвалідності залежно від групи інвалідності у розмірі I група – 250 прожиткових мінімумів, II група – 200, III – група 150 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на дату встановлення інвалідності; в разі загибелі (смерті) у розмірі 500 прожиткових мінімумів, установлених законом для працездатних осіб на дату загибелі (смерті).

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