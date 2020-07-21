Денісова сказала, коли затвердять комісію з пошуку зниклих на Донбасі

Новий склад урядової комісії з пошуку зниклих на Донбасі буде затверджений у середу, 22 липня, під час засідання Кабінету міністрів України.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Минулої п’ятниці під час останнього засідання урядового комітету мені пообіцяли, що на найближчому засіданні Кабінету міністрів України це питання буде розглянуто і новий склад комісії буде затверджено. Засідання заплановано на середу (22 липня), питання винесене на порядок денний. Ми чекатимемо прийняття такого рішення», - сказала вона.

За словами Денісової, для створення комісії є політична воля. Вона також нагадала, що відповідний закон був ухвалений два роки тому, він діє. «Але ми не можемо зробити перший крок. Тобто перший крок - це створення урядової комісії з пошуку зниклих на Донбасі. Потрібно, щоб держава Україна сама захотіла це робити. Політична воля є. Рішення за малим», - додала вона. В іншому разі Уповноважена ВР з прав людини збирається тиснути на уряд.

Денісова пояснила затримку. «Попередній склад був затверджений ще у квітні 2019 року. Тоді ця комісія так і не запрацювала через те, що потім відбулися зміна уряду, вибори до Верховної Ради України, знову зміна уряду», - сказала вона, додавши, що три тижні тому на засіданнях уряду розглядався новий склад комісії.

До складу комісії увійшли також два представники Уповноваженого ВР з прав людини, які опікуватимуться конкретними питаннями. Один - внутрішньо переміщеними особами, мігрантами, це Віталій Вікторович Іванкевич, інший, Олег Анатолійович Чуйко – дотриманням прав військовослужбовців і ветеранів, військовополоненими і зниклими безвісти. Вони входитимуть до складу комісії разом з представниками інших урядових структур та міністерств.

Крім того, Денісова сказала, що до роботи комісії планують залучити рідних співгромадян, які вважаються зниклими безвісти. «Ми співпрацюємо з громадськими організаціями, які об’єднують рідних зниклих безвісти, вони також хочуть бути присутніми на засіданнях комісії, коли розглядатимуться питання про їх близьких. Мої представники запропонують залучити представників таких родин», - сказала Уповноважена ВР з прав людини.

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На думку Денісової, для повноцінної роботи комісії потрібно буде сформувати секретаріат, виділити кошти на її діяльність і зробити усе, щоб домовленості щодо реального пошуку безвісти зниклих через Мінський процес працювали.

Денісова вважає, що після початку роботи комісії Україні буде легше залучити міжнародні організації до пошуку зниклих безвісти громадян. «Коли у нас буде комісія, з’явиться суб’єкт перемовин, можна залучати ООН, МКЧХ, інші міжнародні та регіональні структури, просто правозахисні організації, які опікуються цими питаннями», - сказала вона.