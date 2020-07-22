Штрафи замість суспільних робіт: законопроєкт про аліменти пройшов комітет ВР

Комітет з питань молоді і спорту рекомендує Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт №3339 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стягнення аліментів на утримання дитини”.

Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

Законопроєктом №3339 пропонується виключити з Кодексу України про адміністративні правопорушення статті 311 «Суспільно корисні роботи», 1831 «Несплата аліментів», 1832 «Ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт», а з Кримінального кодексу - статтю 389-2 «Злісне ухилення особи від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт».

Документ також передбачає надати можливість державним виконавцям за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців (на сьогодні - за один рік), виносити постанову про накладення на боржника штрафу у розмірі 20% суми заборгованості зі сплати аліментів.

Під час обговорення законопроекту члени Комітету підтримали законопроєкт, оскільки пропозиція щодо запровадження такого стягнення як відбування суспільно корисних робіт ще при ухваленні відповідного законопроекту у грудні 2017 року викликала багато зауважень.

Так, у висновку Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України до проєкту Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів, №7277, зазначалось, що встановлення адміністративної відповідальності за несплату аліментів на утримання дитини, одного з подружжя, батьків або інших членів сім’ї призведе до неможливості зафіксувати обставини, які вказуватимуть на наявність ознак правопорушення (винна дія чи бездіяльність), без проведення відповідних слідчих дій у зв’язку з відсутністю в Кодексі України про адміністративні правопорушення інституту адміністративного розслідування.

Окрім того, враховуючи положення частини першої статті 9 цього Кодексу навряд чи можна буде притягнути до адміністративної відповідальності особу, в діях якої відсутня вина щодо несплати аліментів, наприклад, у зв'язку з відсутністю заробітку, майна тощо.

Також члени Комітету погодилися із позицією автора законопроекту, що у багатьох випадках органи місцевого самоврядування або вимушені створювати зайві та не потрібні робочі місця на комунальних підприємствах, або взагалі не мають можливості виділити кошти на оплату праці цієї категорії громадян. Крім того, через низький рівень оплати праці на комунальних підприємствах, застосування суспільно корисних робот не призводить до погашення всієї заборгованості або хоча б її значної частини.

Водночас у картці законопроєкту зазначається, що головним при його підготовці є Комітет з питань правоохоронної діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт №3339 зареєструвала в парламенті голова підкомітету з питань оцінки законопроєктів щодо впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству Комітету ВР з питань бюджету Любов Шпак (фракція “Слуга народу”) 14 квітня 2020 року.