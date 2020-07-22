МОЗ пояснили, за яких умов інтернатуру можна проходити в приватних лікарнях

Про це на брифінгу 22 липня сказала заступник міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Загалом в Україні стажується на базі інтернатури біля 15 тис. випускників медуніверситетів. ...Сьогодні вони можуть проходити стажування не тільки в комунальних закладах охорони здоров'я, а й у закладах недержавної форми власності. Єдина умова - ці заклади мають бути включені в перелік баз стажування інтернатури, тобто вони мають бути у відповідному наказі структурного підрозділу тієї чи іншої обласної державної адміністрації”, - сказала Микичак.

Вона нагадала, що Президент підписав закон, який дає право інтернам отримати статус лікаря і проходити стажування, надавати меддопомогу пацієнтам під керівництвом лікуючих лікарів.

Також Микичак додала, що МОЗ на реалізацію постанови Кабміну, яка стосується оплати праці лікарів-інтернів під час стажування, видало наказ № 16-55 від 21.07.2020, який роз’яснює структурним підрозділам, як має оплачуватися ця праця.

За словами Микичак, підготовка фахівців у сфері охорони здоров’я в Україні здійснюється великою мережею навчальних закладів — це 120 закладів вищої освіти і 100 комунальних медичних коледжів.

Як відомо, у підпорядкуванні МОЗ перебуває 14 медуніверситетів, 7 коледжів, 3 заклади післядипломної освіти. У підпорядкуванні МОН — 50 закладів освіти, з яких 46 ЗВО і 4 коледжі.