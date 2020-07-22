Держбюро розслідувань викрило на сутенерстві співробітника СБУ

Про це інформує пресслужба ДБР.

«Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України викрило та припинило протиправну діяльність працівника Центрального апарату Служби безпеки України, який займався сутенерством», - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, працівник СБУ систематично вимагав неправомірну вигоду від жінок, які надають інтимні послуги, у якості плати за «кришування» їх діяльності. Окрім того, як повідомили у ДБР, цей працівник СБУ забезпечував їх рекламою на сайтах знайомств, за що також одержував від них грошову винагороду.

«21 липня 2020 року слідчі ДБР затримали працівника СБУ в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після одержання ним чергової неправомірної вигоди. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчинення кримінальних правопорушень, а саме зловживанні впливом та сутенерстві (ч. 2 ст. 303 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України) та обрання відносно нього запобіжного заходу», - уточнюється у повідомленні.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років, зазначається у повідомленні.