Серед звільнених заручників немає поранених, інших вибухових пристроїв терорист не заклав — МВС

Серед звільнених з автобуса у Луцьку заручників немає поранених і жодної іншої вибухівки ніде не закладено.

Про це сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час брифінгу після завершення спецоперації зі звільнення заручників, яких утримував 12 годин луцький терорист, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жодних поранених немає, жодної іншої вибухівки, яка була б закладена в інших місцях, немає", - сказав Аваков.

Водночас, міністр повідомив, що у затриманого терориста був пістолет і бойова граната.

"Загроза справді була, але все уже в минулому", - зазначив Аваков.

Напруженим і досить небезпечним моментом, за його словами, була ситуація, коли заступник міністра внутрішніх справ Євген Коваль підійшов до автобуса і вів переговори з терористом, а той вистрелив через вікно, і куля пройшла в 17-20 см від правоохоронця.

Як повідомлялося, у Луцьку звільнено усіх заручників з автобуса, терориста затримано.

Вранці 21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус із 13 пасажирами. Справжнє ім'я підозрюваного у захопленні заручників - Максим Кривош, він двічі судимий, відсидів загалом 10 років за тяжкі злочини.

У Луцьк терміново прибув міністр внутрішніх справ Арсен Аваков для особистої координації дій правоохоронців.

Близько 22-ої години відбувся штурм автобуса працівниками силових структур, в результаті якого терориста було затримано, а заручників — звільнено.