Неромантичні прогулянки Дніпром, або Нахабство московського ресторатора

Ще у травні їх попереджали, а мер Кличко обурювався. В липні – порушників карантину уже затримують цілими баржами

Скандал, як то кажуть, на увесь Київ: порушників карантину затримують цілими баржами. А було все так. В ніч з 18 на19 липня ресторанний комплекс Queen Kyiv (заклад знаходиться поруч ст. м. Дніпро) влаштував багатолюдну вечірку, яка тривала до самого світанку. І відбувалося на спеціально переобладнаній баржі, яка «романтично» пливла по липневому нічному Дніпру.

Людей набилося дуже багато – ціла баржа (!) – декілька сотень, тож ні про яку безпечну соціальну дистанцію не могло бути й мови. Танцювали впритул один до одного, всі столики були зайняті – гості пили і курили кальян, і, звісно, без масок. Персонал «клубу на воді», діджеї, дівчата з підтанцьовки – теж всі були без засобів захисту. Ціна на таке задоволення немаленька – від 2500 грн.

А ось як цей захід презентували організатори (передаємо мовою оригіналу): «18 июля пройдет самая громкая вечеринка 2020 года RIVER PARTY от De Sad Secret. RIVER PARTY, пройдет на 70-ти метровой барже на 180 посадочных мест с 2 VIP зонами, большой FAN зоной и причалом для яхт. Хедлайнерами ночи станут – легенда лейбла Diynamic Music и многолетний резидент Ибицы – HOSH и Audiofly – ведущий исполнитель электронной музыки в своем жанре. А также, прямиком из Германии Alex Niggemann и американский Dj Behrouz. Вас ждет восьмичасовой маршрут в уникальной атмосфере, со свежим бризом, качественной музыкой, лазерным шоу и незабываемыми впечатлениями. Начало – 19:00».

Ну, це на додаток, про відповідність законодавству про функціонування державної української мови…

Що загрожує організаторам вечірки

Переобладнану «диско-баржу» працівники Вишгородського відділу поліції затримали аж в акваторії, яка належить до їхньої, а не київської зони відповідальності. Як таке вийшло, чи не було зацікавлених осіб – це окрема тема.

«Для розважальних заходів на баржі була встановлена апаратура, ілюмінація, меблі та обладнана кухня. Усього на борту було близько 300 осіб і обслуговуючий персонал. Організатори своєю незаконною діяльністю порушили умови адаптивного карантину. Поліцейські оглянули судно і вилучили речові докази», – повідомили на сайті поліції Київської області, а не Києва.

За фактом багатолюдної вечірки на баржі Queen Kyiv правоохоронці відкрили шість кримінальних проваджень:

Стаття 293. Групове порушення громадського порядку.

Стаття 286-2. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту.

Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Стаття 356. Самоправство.

Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Частина 2, статті 15 та 417. Порушення правил кораблеводіння кримінального кодексу України.

Зрештою, варто відзначити не менш цікаву деталь цієї історії… Уже згаданий комплекс Queen Kyiv належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group, власником якого є москвич Олександр Орлов. На офіційному сайті Bulldozer Group зазначено, що холдинг управляє декількома десятками ресторанами по всьому світу. Зокрема, закладами в Росії, Україні, Казахстані, Китаї та ОАЕ.

Queen Kyiv належить російському ресторанному холдингу

Чи зробив російський власник після цього якісь висновки? Є величезні сумніви. Одразу після вечірки у своєму Instagram він опублікував допис з відчутним присмаком тролінгу на фоні Києво-Печерської лаври: «Пора грехи замаливать…»

До слова, 17 травня у Queen Kyiv також проходила велелюдна вечірка. Звісно, не на воді, – в травні ще холодно було – але з подібними карантинними порушеннями.

Наступного дня – 18 травня – мер Києва Віталій Кличко розкритикував такі дії власників ресторану. «Скажу відверто: я обурений! Натовпи людей – це якийсь банкет під час чуми», – казав Кличко. Не знаємо, хто саме підібрав останню фразу про чуму – сам Віталій Володимирович чи його спічрайтери – але вона досить влучно передає атмосферу безвідповідальності окремих суб’єктів…

Цікаво, а цього разу Орлов теж відбудеться навіть не легким переляком?

Прогулянки по Дніпру: 200 років, тільки без нахабства

А взагалі-то прогулянка літнім Дніпром – це, що називається, пік Київської насолоди. Традиції цій, як мінімум, років 200. Човни під вітрилом змінилися пароплавами, потім – теплоходами, а зеленувате вечірнє небо над київськими кручами, погойдування палуби, тиха музика, кохана людина поруч – все це залишається і залишиться.

Прогулянка літнім Дніпром

А цього карантинного року дозвіл на плавання Дніпром столичний річковий порт отримав 22 травня, однак офіційне відкриття сезону почалося лише на початку червня. І – з новими карантинними правилами. На вході на судно – температурний скрінінг та антисептик для рук. Окрім квитків, перевіряють ще й наявність захисної маски. Без неї на теплохід не пускають. А от за столиками на облавку маску можна зняти. Розсаджують із дотриманням 1,5 метрової дистанції. За всім уважно слідкує команда (усі в масках та рукавичках). На борту жодних наїдків – лише снеки у закритому пакуванні та напої у пляшках.

Щоб не створювати натовп, розраховані на 200 пасажирів теплоходи беруть на борт не більше 40 осіб. Після кожного рейсу обов’язково проводиться ретельна дезінфекція: східців, поручнів, столиків…

Чи багато цьогоріч охочих прогулятися по Дніпру та скільки коштують квитки?

За словами керівника напряму пасажирських перевезень річпорту Павла Поліканова, збитки відчуваються… Утім ціни на квитки вони не піднімали. «Через пандемію ми втратили по суті два з половиною місяці – квітень, травень і частину червня. Недоотримали за цей час майже 1 млн. грн. Людей небагато: десь 25% від показників аналогічного періоду 2019 року. Ціна на квитки не змінилися: від 180 грн до 400 грн (залежно від програми). Сподіваємося, що цього року вийдемо не в «мінус», а хоча би на «нуль», – розповідає Поліканов.

Прогулянка із шлюзуванням

На сьогодні з дев’яти маршрутних програм Київський річковий порт пропонує тільки п’ять (детальніше на офіційному сайті або безпосередньо у касах річпорту – причал №10, ст. м. Поштова площа):

1. Київське море з проходженням через шлюз

Маршрут прогулянки Київське море пролягає від Річкового вокзалу вздовж Набережно-Хрещатицькій, навколо Рибальського острова, уздовж Оболоні, вихід через шлюз в Київське море і назад до Річкового вокзалу.

Відправлення: у вихідні та святкові дні – 13:00, 15:00, 17:00.

Ціна – 400 грн (діти до 6 років безкоштовно, з 6 до 12 років -50% від вартості квитка).

2. Панорама Києва

Маршрут прогулянки Панорама Києва пролягає від Річкового вокзалу вздовж Набережного шосе до мосту Патона і назад до Річкового вокзалу.

Відправлення – щодня з 10:00 по 20:00 (раз в годину).

Ціна – 200 грн (діти до 6 років безкоштовно, із 6 до 12 років - 50% від вартості квитка).

3. Дискотека на теплоході

Маршрут – такий же, як у «Панорамі Києва».

Тривалість – три години: із 20:00 по 23:00 (через епідемію коронавірусу Кабмін заборонив розважальним закладам працювати після 23:00. – Авт.).

Ціна – 200 грн у будні, 250 грн у вихідні та святкові дні.

4. Дитяча програма з аніматором

Маршрут – типовий.

Відправлення у вихідні та святкові дні о 10:30.

Ціна – 180 гривень (діти з 4-х років платно)

5. Музична програма з саксофоністом

Маршрут – типовий.

Відправлення – з п’ятниці по неділю о 20:00.

Ціна – 200 грн у будні, 250 грн у вихідні.

Подорож і Дніпром і – булочка…

Судноплавство на Дніпрі початку XX ст.

Ще наприкінці XIX століття було побудовано гавань Київського річкового порту – одну з найбільших і найдовших на той час у Європі (протяжність – 3156 метрів). У той час стають регулярними пасажирські перевезення – після створення «Товариства пароплавства по Дніпру». Основний маршрут: Київ-Кременчуr-Катеринослав. Ціна питання – 12 рублів у першому класі та 5 рублів у третьому (і це при середній місячній зарплаті в 23 рублі!).

Згодом у «Товариства пароплавства» з’явився конкурент, який назвався «Другим товариством пароплавства». Крім того, було чимало і приватних перевізників. У результаті конкуренція серйозно «збила» ціну: вартість подорожі за окремими напрямками знизилася аж до 20 копійок. А щоб іще більше заохотити пасажирів пливти саме на їхньому пароплаві перевізники, окрім недорогого квитка, пропонували булочку…

Ми, кияни та гості столиці, бачимо сьогодні Дніпро здалеку ледь не щодня. А от пройтися ним на пароплаві, та ще й у надвечірній час – зовсім інші відчуття. Тільки давайте без хамства.

Мирослав Ліскович. Київ