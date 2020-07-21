Система автофіксації порушень ПДД отримала атестат відповідності

Система автоматичної фіксації порушень привил дорожнього руху (ПДД) отримала атестат відповідності.

Про це повідомляється на сайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

"Адміністрація Держспецзв’язку зареєструвала атестати відповідності на комплексну систему захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі «Система фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі», що належить Міністерству внутрішніх справ України", - йдеться в повідомленні.

Так, Адміністрація Держспецзв’язку зареєструвала експертні висновки на наступні пристрої контролю:

- комплекс фото-відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «КАСКАД» виробництва ТОВ «Українські системні інновації»;

- комплекс засобів захисту комплексу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху Vega Smart Speed виробництва компанії Tattile S.r.l (Італія);

- засіб фото-відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «ДОЗОР» виробництва ТОВ «ІНТЕР-ФОРТ»;

- комплекс автоматичної фото-відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «EXPERT-FS» виробництва ТОВ «ВІДЕО СФЕРА»;

- комплекс автоматичної фото-відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху «EDGE-S» виробництва ТОВ «Відео Інтернет Технології».

Як повідомляв Укрінформ, після офіційного запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 червня 2020 року інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції. Центр перевіряє її на предмет достовірності, звіряючи з даними реєстрів МВС України – модель, марку автомобіля, номерні знаки, знаходження в розшуку тощо. Після цього формується постанова, на яку накладається електронний підпис.

За перший місяць від моменту запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху сплачено штрафів на загальну суму 37,7 млн грн.