Камери автофіксації "впіймали" автівку, яка за день порушила правила 12 разів

Камери автоматичної фіксації порушень ПДД виявили протягом 13 червня 45 автомобілів, які мчали зі швидкістю понад 170 км за годину.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

"45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год, зафіксували камери автоматичної фіксації за минулу добу. Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes S63 AMG ДНЗ АА840***, який рухався зі швидкістю 217 км/год, а також Audi Q7 ДНЗ АЕ004*** - швидкість 206 км/год. Рекордні порушення швидкості камери зафіксували на автодорозі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год", - ідеться у повідомленні.

Зазначається також, що автомобіль Toyota RAV 4 з номерним знаком АA339*** скоїв найбільше порушень протягом доби - 12.

Як повідомлялося, після офіційного запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 червня інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

Її звіряють з даними реєстрів МВС – перевіряють модель, марку автомобіля, номерні знаки, перебування в розшуку тощо. Після цього формується постанова, на яку накладається електронний підпис.

Система поки що виявляє лише один вид порушень – перевищення швидкості. Згодом за допомогою камер будуть фіксувати проїзд на червоне світло, виїзд на зустрічну смугу, рух смугою для громадського транспорту, інші порушення.

Перші камери встановили у Києві та Київській області, але поступово вони з'являться по всій Україні.