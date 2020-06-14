Камери автофіксації "впіймали" автівку, яка за день порушила правила 12 разів
Про це повідомляє Патрульна поліція України.
"45 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год, зафіксували камери автоматичної фіксації за минулу добу. Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes S63 AMG ДНЗ АА840***, який рухався зі швидкістю 217 км/год, а також Audi Q7 ДНЗ АЕ004*** - швидкість 206 км/год. Рекордні порушення швидкості камери зафіксували на автодорозі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год", - ідеться у повідомленні.
Зазначається також, що автомобіль Toyota RAV 4 з номерним знаком АA339*** скоїв найбільше порушень протягом доби - 12.
Як повідомлялося, після офіційного запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 червня інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.
Її звіряють з даними реєстрів МВС – перевіряють модель, марку автомобіля, номерні знаки, перебування в розшуку тощо. Після цього формується постанова, на яку накладається електронний підпис.
Система поки що виявляє лише один вид порушень – перевищення швидкості. Згодом за допомогою камер будуть фіксувати проїзд на червоне світло, виїзд на зустрічну смугу, рух смугою для громадського транспорту, інші порушення.
Перші камери встановили у Києві та Київській області, але поступово вони з'являться по всій Україні.