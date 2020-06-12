Від початку автофіксації порушень ПДР сплатили штрафів на 2,2 мільйона – Мінфін

Починаючи з 1 червня, коли було запроваджено автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху (ПДР), було сплачено штрафів на загальну суму 2,2 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"За перші 10 днів від моменту запровадження автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху сплачено штрафів на загальну суму 2,2 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Кошти, які сплачують порушники ПДР зараховуються до загального фонду державного бюджету та спеціального фонду державного бюджету (на утримання Міністерства внутрішніх справ) порівну.

Як повідомляв Укрінформ, після офіційного запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 червня 2020 року інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

Центр перевіряє її на предмет достовірності, звіряючи з даними реєстрів МВС України – модель, марку автомобіля, номерні знаки, знаходження в розшуку тощо. Після цього формується постанова, на яку накладається електронний підпис.

Наразі система виявляє лише один вид порушень – перевищення швидкості. У подальшому, за допомогою камер будуть фіксувати проїзд на червоне світло світлофора, виїзд на зустрічну смугу, рух смугою для громадського транспорту, а також інші порушення.

Перші камери встановили у Києві та Київській області, але поступово вони з'являться по всій Україні. У Києві за перший день роботи системи зафіксовано понад 35 тис. порушень ПДР.