Автофіксація виявила нову заявку на антирекорд - 237 кілометрів за годину

Камери автофіксації упродовж минулої доби виявили 47 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Про це у Facebook інформує Патрульна поліція України.

«Антирекорди порушень швидкісного режиму за 11 червня. 47 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год, зафіксували камери автоматичної фіксації за минулу добу», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що найбільшою швидкість була в авто Volkswagen Touareg, яке розігналося до 237 км/год на автодорозі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість - 110 км/год, а також в Audi A6 - 213 км/год. В останньому випадку камери зафіксували порушника на трасі М06 Київ - Чоп, де також дозволена швидкість 110 км/год.

Найбільшу кількість порушень за добу скоїв водій авто Skoda Fabia: він перевищив швидкісний режим аж десять разів.

Як повідомлялося, після офіційного запуску системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 червня інформація про час, місце правопорушення, перевищену швидкість, а також про номерні знаки автомобіля передається до центру автоматизованої обробки даних патрульної поліції.

Центр перевіряє її на предмет достовірності, звіряючи з даними реєстрів МВС – модель, марку автомобіля, номерні знаки, перебування в розшуку тощо. Після цього формується постанова, на яку накладається електронний підпис.

Зараз система виявляє лише один вид порушень – перевищення швидкості. Згодом за допомогою камер будуть фіксувати проїзд на червоне світло, виїзд на зустрічну смугу, рух смугою для громадського транспорту, а також інші порушення.

Перші камери встановили у Києві та Київській області, але поступово вони з'являться по всій Україні.