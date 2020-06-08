За перші п'ять днів система автофіксації виявила 200 тисяч порушень

За перші п'ять днів система автофіксації виявила 200 тисяч порушень

Укрінформ
Камери автоматичної фіксації порушень ПДР за перші п'ять днів роботи виявили 200 тисяч фактів перевищення швидкості.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Станом на суботу, 6 червня, за перші п’ять днів роботи камери у столиці зафіксували 200 тисяч порушень. В поліції наголошують, що з кожним днем кількість випадків недотримання правил ПДР знижується», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зазначив, що в попередній період тестування системи у деякі дні кількість порушень перевищувала сто тисяч.

«Якщо говоримо про перший день роботи системи, то це було 57 тисяч, далі менше», - цитує видання Білошицького.

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За його словами, зараз удається досягати запланованого ефекту від системи фото- та відеофіксації, однак правоохоронці не виключають, що надалі можуть бути коливання у кількості порушень.

Заступник начальника Департаменту патрульної поліції також повідомив, що вже сплачено кількасот штрафів. «Це ті особи, які перевірили наявність штрафів в особистому кабінеті водія або на сайті МВС, і не чекаючи листа, вже побачили й оплатили штраф», – розповів Білошицький.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.

Камери встановлені у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.

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