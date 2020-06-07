Автофіксація: столичний водій перевищив швидкість у 4,5 раза
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Укрінформ
Протягом п’ятниці, 5 травня, камери автоматичної фіксації виявили 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.
Про це у Facebook інформує Патрульна поліція України.
«Найбільшою швидкість була в автомобіля з ДНЗ AA297*** - 224 км/год на вулиці Олени Теліги, у Києві, де дозволено 50 км/год», - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що ще один рекорд установив автомобіль Mazda, який протягом дня 13 разів порушив швидкісний режим.
Окрім того, камери зафіксували дві автівки, кожна з яких перевищила швидкість по дев'ять разів.
Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.
Камери встановлені у столиці та на автомагістралях Київщини у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.