Автофіксація: столичний водій перевищив швидкість у 4,5 раза

Протягом п’ятниці, 5 травня, камери автоматичної фіксації виявили 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Про це у Facebook інформує Патрульна поліція України.

«Найбільшою швидкість була в автомобіля з ДНЗ AA297*** - 224 км/год на вулиці Олени Теліги, у Києві, де дозволено 50 км/год», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ще один рекорд установив автомобіль Mazda, який протягом дня 13 разів порушив швидкісний режим.

Окрім того, камери зафіксували дві автівки, кожна з яких перевищила швидкість по дев'ять разів.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.

Камери встановлені у столиці та на автомагістралях Київщини у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.