У Авакова показали, як "шумахерам" приносять протоколи про порушення

Патрульні поліцейські разом з листоношами вручили перші протоколи про перевищення швидкісного режиму.

Відео виклав у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Сьогодні патрульні поліцейські разом з листоношами "Укрпошти" вручили під відеозапис перші протоколи про перевищення швидкісного режиму двом правопорушникам. У першому випадку водій проїхав зі швидкістю 102 кілометри на годину при дозволеній 50 км/год. У другому швидкість становила 129 км/год, при дозволеній 50", - написав він.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.

Камери встановлені у столиці та на автомагістралях Київщини у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.