Три дні автофіксації порушень ПДР: «шумахерів» реально поменшало

Хтось вдається до «хитрощів» – якісь наноплівки клеїть на номери… Але статистика річ вперта – багато хто з водіїв уже не ризикує ганяти

Перші 2400 адмінпостанов (так звані «листи щастя») про порушення швидкісного режиму – наробок системи автоматичної фіксації порушень ПДР – відправилися з Нацполіції до Укрпошти. Невдовзі їх отримають безпосередньо порушники. За перші ж 8 хвилин роботи 45 відеокамер, включених опівночі 1 червня в Києві та області, зафіксували 262 порушення швидкісного режиму. За даними міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, протягом першої доби роботи системи в столиці зафіксували 35762 порушень ПДР. Поки що опрацьовують лише випадки перевищення швидкості, бо це найбільший ризик для життя та здоров'я всіх – водіїв, пасажирів, пішоходів. Довгоочікувана автофіксація швидкості – важливий захід у боротьбі проти дорожньої смертності (Україна тут, на жаль, в європейських лідерах). Та попри це, дехто з водіїв вперто вважає, що відбувається наступ на їхні громадянські свободи. Не інакше. Навіть звертання до страшної вітчизняної статистики та суворої європейської практики не допомагає. Що ж, якщо деякі українці звикли до «вольності» на дорогах та безкарності за порушення, то доведеться відвикати – згодом система автофіксації запрацює наповну.

Хто тут «шумахери»? Виходь!

Певно, ніщо так останнім часом не підривало соціальні мережі в українському сегменті, як запровадження в країні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. 1 червня на дорогах України запрацювали кілька десятків спеціальних камер (20 з них в Києві та 25 у Київській області, до кінця 2020 року планують поставити ще 220 таких камер по всій Україні). У разі виявлення правопорушення, камери фіксують і передають дані до спеціального Аналітичного центру безпеки дорожнього руху. Звідти порушникам ПДР відтепер будуть приходити листи з повідомленням про порушення, за електронними підписами інспекторів поліції та QR кодом, за яким можна переглянути відеофайл з місцем та часом здійснення порушення і сплатити штраф. Оплата протягом 10 днів дає знижку у 50% (наразі 255 грн), після цього терміну доведеться заплатити повну суму. А з неплатників штрафи стягуватимуться через виконавчу службу.

На перших етапах фіксуватиметься тільки перевищення швидкості. Пізніше й інші порушення: проїзд на заборонений сигнал світлофору, перетин подвійної розділової лінії, рух смугою для громадського транспорту тощо.

У МВС роз’яснили, що водії можуть зареєструватися в електронному кабінеті на сайті Головного сервісного центру МВС та внести інформацію про фактичного відповідального користувача автівки (окрім власника), щоб листи про порушення ПДР надсилали саме йому. Якщо хтось сподівається, що зможе уникнути покарання, ховаючись від штрафів, наприклад, за фактичним місцем проживання, відмінним від «прописки», або ж за іноземною реєстрацією авто, то довго це не залишиться непоміченим. Перший же виїзд за кордон чи перевірка на дорозі виявить боржника за відповідним «стоп-листом».

На сьогодні країна вже знає перших своїх «героїв»-автогонщиків. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував у Facebook номери автомобілів «шумахерів», які їздили українськими дорогами зі швидкістю понад 170 і більше кілометрів за годину (така швидкість – як мінімум непряме свідчення прогресу в дорожньому будівництві останніх років. – Авт.). «Публікую список потенційних вбивць на дорозі. Тих водіїв, хто 2 червня дозволив собі їздити зі швидкістю понад 170 кілометрів за годину. Поважаючи персональні дані власників транспортних засобів, ми залишили лише дві з чотирьох літер і цифри їх номерних знаків», – написав заступник міністра.

Він звернувся до усіх громадян із закликом придивитися до номерів та у разі збігів присоромити своїх близьких, знайомих, сусідів за небезпечну їзду на «шостій космічній» швидкості. Ось „лідери перегонів“ у Києві 2 червня: Mercedes, що рухався містом зі швидкістю 208 км/год та BMW, що проїхав 3 камери поспіль зі швидкістю 200 км/год (в МВС кажуть, цей «пілот боліда» отримає потрійний штраф. – Авт.).

І все-таки вони їздять повільніше!

За даними, які опублікував Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України, кількість випадків перевищення швидкості дорожнього руху, зафіксованих в автоматичному режимі, вже на другий день роботи камер суттєво знизилася. «Від початку доби 1 червня, станом на 9:00 ранку, кількість порушень перевищення швидкості, зафіксованих в автоматичному режимі, склала 17 477 випадків.

Сьогодні ж маємо дещо іншу картину – від початку доби 2 червня, станом на 9:00 ранку, кількість таких випадків склала 10 469. «Ось вам і незаперечний факт дисциплінованості водіїв у статистичних даних і превентивного ефекту!», – не стримував радості Олексій Білошицький.

Із власних водійських спостережень автора цих рядків – учасники дорожнього руху в Києві та області у перші дні роботи системи автофіксації ситуація на дорогах дещо змінилася. Тому, хто звик носитися автошляхами в за принципом «20 км+ дозволяє», було дуже некомфортно в умовах сповільненого автопотоку. Щоразу натикаючись на водіїв, які їхали повільніше, такі «керманичі» постійно нервували, «смикались» та різко маневрували.

Про життя на різних швидкостях

В уряді сподіваються, що автоматична фіксація порушень ПДР допоможе скоротити кількість смертей і травм через дорожньо-транспортні пригоди. За даними Нацполіції щодоби в Україні через аварії на дорогах гине в середньому 8 осіб, а майже сотня людей травмується. У 2019 році в ДТП на українських дорогах загинуло 3454 особи, загалом за роки незалежності – понад 175 тисяч.

В соціальних мережах, де серед власників акаунтів предостатньо водіїв, нині палають гарячі дискусії. В спектрі: від повної підтримки обмежень – до звинувачень у наступі на права людини і аж до розробки петицій президенту про встановлення більш обгрунтованих, на думку авторів, обмежень швидкості.

Адепти більшої дорожньої свободи вважають, що штучне зменшення швидкості руху внаслідок запровадження контролю не призведе до зниження смертності, а аварійність, скоріше, збільшиться за рахунок нерівномірної їзди, відволікання водіїв від дорожньої ситуації для самоконтролю швидкості руху, та збільшення щільності транспортного потоку. Вони посилаються на дані американських дослідників про те, що обмеження швидкості сприяють поліпшенню безпеки руху у разі, коли вони встановлені на такому рівні, коли 85% водіїв вважають їх природним, тобто, коли дотримуються приблизно такої ж швидкості і без обмежень.

Натомість захисники швидкісних обмежень спираються на інші дослідження. «Дослідження Нільссона, яке широко використовують дорожні інженери скандинавських країн, підсумовує: зниження середньої швидкості на 1 км/год призводить до зниження кількості ДТП на 2-4% (на 2% для доріг зі швидкістю 120 км/год та на 4% для доріг зі швидкістю 50 км/год). Аналогічно, дослідження з Великої Британії вказує, що зниження швидкості на 1 км/год призводить до зниження кількості аварій на 1-4% для міських доріг та на 2,5-5,5% для заміських. Ці та інші дослідження дали підстави Європейській конференції міністрів транспорту Європи описати залежність: «Зниження швидкості на 5% знижує кількість смертельних випадків на 20%», – наводить аргументи Ірина Бондаренко, фахівчиня з питань транспорту ГО "Екодія".

Вона звертає увагу на той прикрий факт, що кількість смертей на дорогах в Україні – одна з найвищих у Європі: «Дані Eurostat для 2015 року показують, що за кількістю дорожних смертей на мільйон населення Україна – у першій десятці».

На переконання експертки, автоматична фіксація – це один з найефективніших методів зниження швидкості та контролю за іншими порушеннями. «Дослідження 2008 року у Греції показало, що контроль за перевищенням швидкості дозволив знизити кількість ДТП на 32%, а кількість смертей – на 24%. Дослідження 2017 в Англії підтвердило, що встановлення камер контролю швидкості знизило кількість ДТП навколо цих ділянок на 15%», – подає статистику Ірина Бондаренко.

За її словами, швидкісний ліміт в населених пуектах у 50 км/год, який так гнівно зустріли українські водії, встановлений не просто так, а за результатами досліджень і балансування вартості-ефекту. Бо за цієї швидкості ймовірність учасників ДТП вижити перевищує 50%.

«Перевищення встановленого ліміту можливе для обгону та маневрування з метою уникнути зіткнення. В Україні прижилося хибне уявлення, що +20 км/год – це невід’ємне право будь-якого водія за будь-якої ситуації. Цього треба позбуватися. В країнах Євросоюзу перевищення ліміту швидкості дозволено на 3-10 км/год, а в Сполучених Штатах, залежно від штату, на 5 миль або до 10% від ліміту. Лише Росія та Україна дозволяють перевищувати швидкість на 20 км/год, а Грузія – на 15 км/год», – підсумовує експертка з транспорту.

«Фокуси» з номерами не пройдуть!

Проте, деякі хитрі водії одразу ж стали шукати способи уникнути покарання за можливі порушення. В мережі з'явилося багато пропозицій, як технічно обдурити відеокамери системи автофіксації – щоб ті не могли чітко визначити номер авто порушника.

Але для співробітників Нацполіції подібні витівки – не секрет. «Дуже рекомендую не займатись дурницями», – попереджає на своїй сторінці в FB Євген Зборовський, командир батальйону в управлінні патрульної поліції Києва.

Він нагадує, що згідно Кодексу про адміністративні порушення передбачена відповідальність і штраф за маніпуляції з номерними знаками. А пункт 2.9 ПДР прямо забороняє водієві керувати транспортним засобом з номерним знаком, що закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака.

«Будь-які наліпки, пластик, сіточки, спреї, плівки – гарантований штраф і евакуація транспортного засобу за повторне порушення або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Тому такі фокуси є 100% гарантією штрафів, бо їх чудово видно, особливо вночі. І такі авто будуть зупинятись та притягатись до відповідальності», – каже Євген Зборовський. Він напівжартома нагадує: «Є лише один гарантований сенсаційний спосіб уникнути штрафів – їхати з безпечною дозволеною швидкістю!»

На жаль, на дорогах гинуть не тільки ті, хто безпосередньо винен в ДТП. А дуже часто ті, хто взагалі випадково опинився не в тому місці не в той час. І те, що люди стають жертвами чужих помилок та дурості, чужого бажання порушити правила – найстрашніший фактор запеклої дорожньої війни.

Сергій Фурса

«Чому так відбувається? – задається питанням відомий колумніст, інвестбанкір Сергій Фурса. І відповідає: «Стандартне для України недотримання правил. Відсутність верховенства права. Коли немає покарання за порушення. І люди творять, що хочуть. При цьому, ці ж люди, потрапляючи в Європу, водять за всіма правилами, як зайчики. Тому що там є покарання за порушення. А у нас немає. В результаті спокуса надто велика. І в результаті страждають всі. Тому що правила придумали не з чиєїсь примхи. А правила, верховенство права, необхідні для того, щоб система працювала ефективно. І безпечно». Сергій Фурса глибоко переконаний, що початок роботи системи автоматичної фіксації порушень – це величезний крок вперед для українського суспільства, яке у вихованні законослухняності своїх громадян далеко відстало від тих же європейців. «І фінансовий стимул – найкращий помічник. Така вже людська природа», – каже інвестбанкір.

Тут не посперечаєшся.

Оксана Поліщук, Київ