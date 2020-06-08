Камери автофіксації визначили чергові антирекорди

За минулу добу камери автоматичної фіксації виявили 45 автівок, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Про це у Facebook інформує Патрульна поліція України.

«Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes з ДНЗ BO007*** - 208 км/год на автодорозі М06 Київ - Чоп, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, найзухвалішим порушником швидкісного режиму виявився водій автомобіля Hundai Sonata, який протягом дня перевищив швидкість десять разів.

Ще один Hyundai – моделі Santa Fe – порушував ПДР щодо швидкісного режиму дев'ять разів.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.

Камери встановлені у столиці та на автомагістралях Київщини у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.