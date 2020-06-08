Камери автофіксації визначили чергові антирекорди
Про це у Facebook інформує Патрульна поліція України.
«Найбільшою швидкість була в автомобіля Mercedes з ДНЗ BO007*** - 208 км/год на автодорозі М06 Київ - Чоп, де дозволена швидкість на вказаній ділянці 110 км/год», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, найзухвалішим порушником швидкісного режиму виявився водій автомобіля Hundai Sonata, який протягом дня перевищив швидкість десять разів.
Ще один Hyundai – моделі Santa Fe – порушував ПДР щодо швидкісного режиму дев'ять разів.
Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Києві та Київській області почала працювати система автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху.
Камери встановлені у столиці та на автомагістралях Київщини у місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками.