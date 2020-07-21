Захоплення українських моряків біля Нігерії: МЗС встановило зв'язок з судновласником

Серед захоплених піратами членів екіпажу танкера Curacao Trader біля берегів Нігерії - шестеро українських моряків, дипломати України уже встановили зв'язок з судновласником.

Про це розповів у вівторок на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Серед захоплених моряків - шість громадян України. Посольства України в Нігерії та у Великій Британії вже встановили зв'язок з судновласником, оператором судна та займаються звільненням наших моряків", - сказав міністр.

За його словами, до роботи зі звільнення моряків також долучилися дипломати Посольства України в Греції і вже провели зустріч з представниками компанії-оператора судна.

Кулеба розповів, що напад на судно стався на відстані понад 200 морських миль від берега, коли судно вже закінчило вихід з небезпечної зони. З моменту захоплення членів екіпажу пірати на зв'язок не виходили і вимог ще не висували, тому всі комунікації, за словами міністра, ведуться негласно.

Він також повідомив, що компанія-власник судна вже залучила групу професійних перемовників з Великої Британії, які власне займаються звільненням людей з піратського полону, і вони вже на шляху до Нігерії.

Як повідомлялося раніше, 18 липня біля берегів Нігерії пірати захопили танкер Curacao Trader та викрали 13 членів екіпажу. На той час повідомлялося про чотирьох українських моряків. Загалом на кораблі перебувало 19 членів екіпажу.