Захоплення танкера біля Нігерії: у МЗС уточнили кількість полонених українців
Укрінформ
Кількість викрадених громадян України із захопленого піратами танкера Curacao Trader поблизу берегів Нігерії зросла. Стало відомо про ще двох українських моряків, яких захопили в полон.
Про це hromadske повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
За уточненою інформацією, з борту танкера пірати викрали шістьох українських громадян, а не чотирьох, як повідомлялося раніше.
Як повідомлялося, біля берегів Нігерії пірати захопили танкер Curacao Trader та викрали 13 членів екіпажу. Напад стався у Гвінейській затоці - за 200 миль на південний захід від берегів Нігерії. Загалом на кораблі перебували 19 членів екіпажу.