Авіатроща літака МАУ: Україна чекає цього тижня на делегацію з Ірану

Україна не приймає аргумент про людську помилку в збитті літака Міжнародних авіаліній України над Тегераном, очікує від Ірану неупередженого розслідування й притягнення всіх винних до відповідальності та виплати компенсацій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми не приймаємо аргумент про людську помилку, Іран має пояснити в усіх деталях, що сталося. В сучасному світі просто взяти і збити літак одній людині не під силу, навіть якщо це людина надзвичайно підступна, талановита й сповнена злих намірів. Ми маємо ставити питання ширше, не про людську помилку, а про взагалі функціонування системи управління повітряним простором Ірану”, - підкреслив міністр.

За його словами, українська сторона хоче знати, чи ця система функціонувала на момент збиття літака, чи вона функціонувала коректно, чи не було втручань у її діяльність і якою є все-таки істинна причина збиття мирного українського літака над Іраном, “саме його, а не інших літаків, які перебували в іранському просторі”.

Кулеба наголосив, що Україна очікує, що Іран проведе якісне кримінальне розслідування та притягне до відповідальності всіх винних.

“Ми все ще налаштовані на співробітництво з іранською стороною на основі принципу взаємності”, - зауважив він.

Водночас урядовець поінформував, що іранська сторона висловила готовність прибути до Києва для перемовин щодо компенсацій вже цього тижня.

“Учора ми отримали інформацію про те, що іранська делегація готова прибути до України вже на цьому тижні для ведення перемовин з нами щодо компенсації. Ми давно наполягали на такому візиті, ми готові до переговорів і розраховуємо на те, що сьогодні Іран вже офіційно підтвердить візит своїх представників і на цьому тижні в Києві відбудуться такі перемовини”, - сказав міністр.

Разом з тим він нагадав, що учора відбулося зчитування чорних скриньок і, за його інформацією, воно пройшло успішно.

“Попри всі пояснення, які ми чуємо від іранської сторони, ми занадто довго чекали на передачу чорних скриньок для розшифровування. І коли чуємо аргументи про те, що літаки не літали, що не було можливості, я хочу запевнити вас, що для питання транспортування чорних скриньок на розшифровку і Україна, й інші постраждалі країни були готові вжити екстраординарних заходів, включно з надсиланням літака для того, щоб скриньки якнайшвидше були розшифровані в авторитетній лабораторії”, - додав Кулеба.

Як повідомлялося, 8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою було збито літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

Фото: АА