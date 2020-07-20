Зеленський нагородив посмертно єпископа УГКЦ орденом "За заслуги"

Президент України Володимир Зеленський нагородив єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашіка орденом «За заслуги» ІІ ступеня посмертно.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

“Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашіка орденом «За заслуги» ІІ ступеня посмертно. Нагороду присвоєно за багаторічну плідну церковну, благодійну та милосердницьку діяльність”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Мілана Шашіка не стало 14 липня 2020 року на 68-му році життя. Преосвященний владика активно займався розбудовою церковного життя на Закарпатті. Його зусиллями були зведені та освячені сотні храмів, парафіяльних будинків і пасторальних центрів. Він виховав нове єпархіальне покоління священників.

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Завдяки зусиллям Мілана Шашіка був відреставрований Ужгородський кафедральний собор, історична резиденція греко-католицьких єпископів, збудована Ужгородська греко-католицька богословська академія.

Єпископ Мілан володів багатьма мовами, його знали як авторитетного й харизматичного лідера, духовного провідника, повідомляють в пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, Мілан Шашік народився у Словаччині. З 1992 жив і служив в Україні, у 2009 отримав українське громадянство. Мукачівську греко-католицьку єпархію Мілан Шашік очолив у 2002 році як Апостольський Адміністратор, а за 8 років став єпископом.