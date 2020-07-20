В Ужгороді прощаються з єпископом УГКЦ

В Ужгороді у понеділок прощаються з єпископом УГКЦ Міланом Шашіком, прощання відбувається в кафедральному греко-католицькому Хрестовоздвиженському соборі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У зв'язку з заходом у центрі міста перекрито рух, в поліції обіцяють відновити його одразу після церемонії прощання з владикою.

Попрощатися з Міланом Шашіком, який був улюбленим владикою в народі, приїхали не тільки закарпатські віряни, а й греко-католики з інших областей України, а також зі Словаччини та Угорщини.

Люди несуть квіти, на вході у собор вірянам видають маски.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 липня на 68-му році життя раптово помер правлячий єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік. Згодом стало відомо, що причина смерті - відірваний тромб.

Народився Мілан Шашік у Словаччині. З 1992 жив і служив в Україні, у 2009 отримав українське громадянство. Мукачівську греко-католицьку єпархію Мілан Шашік очолив у 2002 році як Апостольський Адміністратор, а за 8 років став єпископом.