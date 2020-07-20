Разумков стверджує, що ломбардами його сім'я уже не займається

Разумков стверджує, що ломбардами його сім'я уже не займається

Укрінформ
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков стверджує, що його сім'я уже не займається бізнесом, пов’язаним з ломбардами.

Про це він заявив у понеділок на звітній пресконференції, відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що ломбардам дозволили працювати в умовах карантину тому, що цим бізнесом володіє дружина Разумкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей вид бізнесу був у нас давно, він зовсім невеликий був. Станом на сьогодні в моєї родини його немає: ні в мене, ні в дружини. І точно я не лобіював якихось своїх інтересів, відкриваючи ті чи інші напрямки роботи. Якщо у вас є інші дані, ви можете звернутися до правоохоронних органів", - заявив Разумков.

На уточнююче запитання, з якого часу його сім'я уже не володіє мережею ломбардів, Голова ВР сказав, що з початку року.

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У декларації про доходи Дмитра Разумкова за 2019 рік, оприлюдненій в Єдиному реєстрі декларацій, вказано, що його дружина торік володіла мережею ломбардів і 4 компаній.

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