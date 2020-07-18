ВООЗ допоможе Україні з підготовкою медсистеми до більших навантажень

В Україні коронавірус уже поширюється у суспільстві, тому потрібно підготувати медичну систему до дедалі більшого навантаження.

Про це сказав голова представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт в інтерв'ю для "НВ".

"Україна — країна, де коронавірус вже поширюється усередині суспільства, а це значить, що ми повинні підготувати медичну систему країни до дедалі більшого навантаження, інтенсивно тестувати, забезпечити відстеження контактів, передбачити ізоляцію інфікованих і їх лікування", - зазначив Хабіхт.

Він додав, що Україна наразі є однією з 5-6 європейських країн, де від середини червня зростання захворюваності прискорилося, а репродуктивне число для вірусу більше одиниці, але смертність залишається відносно низькою, 2−3%.

За словами Хабіхта, важливою є кількість тестів, які робляться в країні, порівняно з березнем чи квітнем кількість тестів, які проводить Україна, збільшилася "нереально". "Чи може кількість випадків COVID-19 бути більшою, ніж офіційна статистика? Звичайно, може, і точно така ж картина в інших країнах Європи. У цій ситуації важливо розширювати масштаби тестування. Це те, до чого мають докладати зусилля національні уряди", - зазначив глава представництва ВООЗ.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 18 липня в Україні лабораторно підтверджені 58 111 випадків COVID-19, за добу — 847 нових. Загалом від коронавірусної хвороби померли 1477 осіб, одужали - 30 525 людей.