На білоруський аукціон виставили документи Януковича - ЗМІ

На білоруський аукціон виставили юридичну справу Януковича.

Про це повідомляє belsat.eu з посиланням на аукціон Ay.by

"На аукціоні Ay.by виставили документи колишнього президента України Віктора Януковича, який залишив країну 2014 року в результаті Революції гідності", - наголошується в повідомленні.

За 49 тис. білоруських рублів пропонують купити банківську юридичну справу з копією паспорта експрезидента України. На документах є підписи самого Януковича.

Продавець із Брянської області Росії запевняє в 100-відсотковій автентичності документів. "Лише безпечна угода і повна конфіденційність", - заявляє власник.

Янукович керував Україною в 2010-2014 роках. Він утік до Росії через Революцію гідності.