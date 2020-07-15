Суд не розглянув апеляцію на заочний арешт Януковича через «замінування» – адвокат

Київський апеляційний суд у вівторок не зміг розглянути апеляційну скаргу сторони захисту на рішення Печерського райсуду від 12 травня щодо обрання експрезиденту Віктору Януковичу запобіжного заходу у вигляді заочного арешту.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив адвокат Януковича Віталій Сердюк.

«Засідання не відбулося. Ми очікуємо наступну дату, її ще не визначено», - повідомив він.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок робота Київського апеляційного суду була тимчасово припинена через повідомлення про замінування приміщення суду, проводилася евакуація громадян.

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12 травня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу у справі про розстріл Майдану.