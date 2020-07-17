У дворі "бурштинового" Розенблата вибухнула граната

Вночі у дворі поруч із будинком колишнього народного депутата Борислава Розенблата вибухнула граната, але ніхто не постраждав.

Про це сам Розенблат повідомив у Facebook.

«На жаль, це правда, вночі у двір мого будинку кинули гранату, був вибух. На щастя, ніхто не постраждав. У цьому я бачу чергову спробу залякати мою родину через нашу політичну діяльність», - йдеться у повідомленні.

За словами Розненблата, за вказаним фактом вже написана заява в поліцію.

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Як інформує відділ комунікації поліції Житомирської області, на місці події працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу поліції виявили уламки предмета, схожого на гранату.

«У результаті першочергових дій встановлено, що близько 3 ночі через паркан домоволодіння невідома особа закинула гранату, яка вибухнула у дворі. Ніхто з людей не постраждав», - зазначають у поліції.

Поліцейські вилучили записи камер відеоспостереження та проводять інші заходи для встановлення усіх обставин. Попередня кваліфікація події - ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України.

Борислав Розенблат був народним депутатом України VIII скликання від округу №62 з центром у Житомирі. Відомий як фігурнат так званої «бурштинової справи».

Як повідомлялося, 19 червня 2017 року детективи НАБУ затримали ряд осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди у сумі понад 300 тис. доларів за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин скоєно за участю народних депутатів Борислава Розенблата і Максима Полякова.