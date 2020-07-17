МОЗ планує вдвічі збільшити кількість тестувань на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я планує вдвічі збільшити кількість тестувань на виявлення COVID-19.

Про це на брифінгу 17 липня сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас в планах максимально збільшувати можливості, потужності наших лабораторних центрів для того, щоб вони збільшували кількість тестувань. Зараз у планах збільшити вдвічі від тієї кількості тестувань, яка робиться на сьогодні”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що на початку пандемії в Україні на добу здійснювалося лише 200-250 тестів методом ПЛР, на сьогодні ця цифра становить від 13 до 14 тисяч на добу.

Так, станом на 17 липня за добу досліджено 28 019 тестувань, з яких 13 108 зразків - методом ПЛР, 14 911 - методом ІФА. Усього досліджено ПЛР 854 064 зразки та ІФА - 420 369 зразків.

Як повідомляв Укрінформ, ВООЗ та ЄС передали Україні лабораторне обладнання, реагенти та витратні матеріали загальною вартістю 3,5 млн євро для 27 лабораторних центрів, що здійснюють дослідження на виявлення COVID-19.

Станом на 17 липня в Україні лабораторно підтверджені 57 264 випадки COVID-19, за добу — 809 нових.