Франківські лікарні відмовляються від експрес-тестів на користь ІФА-тестування

Івано-Франківські лікарні, які приймають хворих з підозрою на COVID-19, відмовляються від експрес-тестів на користь ІФА-тестування.

Про це повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків на радіо «Західний полюс».

«ІФА-тести дають можливість відразу бачити результат. Ми десь відмовляємось від експрес-тестів, а більше робимо ІФА-тести, бо вони більш достовірні. Тому немає сенсу витрачати кошти на експрес-тести, коли є можливість робити ІФА-тестування», - зазначив Марцінків.

За його словами, в центральній міській клінічній лікарні (ЦМКЛ) Івано-Франківська ІФА-тести зробили 2440 особам, з них 1198 – отримали позитивний результат про хворобу.

«Для пацієнтів медичних закладів ІФА-тести проводять безкоштовно», - зазначив Руслан Марцінків.

За його словами, нині багато людей хочуть провести ІФА-тестування, щоб з’ясувати, чи мають вони антитіла до хвороби, а особливо у випадку, коли COVID-19 діагностували у їх родичів. Вартість такого дослідження у ЦМКЛ становить 220 грн.

В Івано-Франківську хворих з підозрою на коронавірус приймають два лікувальні заклади. Наразі в ЦМКЛ перебувають 175 пацієнтів з підозрою на коронавірусну хворобу, у МКЛ №1 - 80 пацієнтів. Загалом з початку епідемії в Івано-Франківську лабораторне підтвердження на COVID-19 отримали 992 особи, з них 33 – діти.

Як повідомлялося, станом на 16 липня на Прикарпатті COVID-19 лабораторно підтвердили у 3232 випадках захворювання, 1259 осіб одужали.

ІФА-тестування (імуно-ферментний аналіз) — це вид аналізу, за допомогою якого виявляється комплекс «антиген — антитіло», який виробляється, коли організм уражений вірусом. Цей комплекс утворюється завдяки імунологічній реакції антигену з відповідним антитілом. Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: M і G. Якщо виявляється M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G — то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання. ІФА-тести дозволять розвантажити систему діагностування COVID-19 та підвищити її ефективність, однак для встановлення діагнозу залишається виключно результат ПЛР-дослідження.