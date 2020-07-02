Франківські лікарні призупинили прийом хворих із підозрою на COVID-19

У Франківських лікарнях через високу завантаженість призупинили прийом людей з підозрою на коронавірусну інфекцію. Тепер пацієнтів направляють до обласної інфекційної лікарні та у легеневий диспансер.

Про це у своєму зверненні повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

"У Центральній міській клінічній лікарні зайняті уже 89% місць, у міській лікарні №1 – 75% місць. Тому було прийнято рішення, що цього тижня пацієнтів у першу чергу будуть направляти до обласної інфекційної лікарні, де зараз 46 жителів Франківська з підтвердженим коронавірусом, ще 18 жителів міста перебувають в обласному легеневому диспансері", - повідомив Марцінків.

Він зауважив, що в місті спостерігається зростання захворюваності на COVID-19. Наразі на стаціонарному лікуванні в двох лікарнях міста, які приймають хворих на коронавірус, перебуває 281 пацієнт, з них 14 – у реанімаційних відділеннях.

Станом на 2 липня в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 2489 випадків захворювання на COVID-19.