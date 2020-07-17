Справа Шеремета: Дугарь пом’якшили запобіжний захід
Як повідомив у Facebook адвокат підозрюваної Денис Ломанов, Дугарь виключили з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися військовослужбовцям, з якими вона проходить службу.
Разом з тим, суд продовжив покладені на неї раніше зобов’язання.
"Чергова маленька перемога. Печерським районним судом м. Києва продовжено покладені на неї обов’язки, проте виключено з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися, військовослужбовці з якими Яна проходить службу та викладачами навчального закладу", — повідомив Ломанов
Він додав, що на наступному засіданні сторона звинувачення спробує зобов’язати захист завершити ознайомлення з матеріалами виробництва за 10 днів.
Нагадаємо: 13 липня суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет.
Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.
12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.
Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідну суму зібрали менш ніж за добу.
Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.