Справа Шеремета: Дугарь пом’якшили запобіжний захід

У четвер, 16 липня, Печерський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваній в убивстві журналіста Павла Шеремета Яні Дугарь.

Як повідомив у Facebook адвокат підозрюваної Денис Ломанов, Дугарь виключили з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися військовослужбовцям, з якими вона проходить службу.

Разом з тим, суд продовжив покладені на неї раніше зобов’язання.

"Чергова маленька перемога. Печерським районним судом м. Києва продовжено покладені на неї обов’язки, проте виключено з переліку свідків, з якими не можна спілкуватися, військовослужбовці з якими Яна проходить службу та викладачами навчального закладу", — повідомив Ломанов

Він додав, що на наступному засіданні сторона звинувачення спробує зобов’язати захист завершити ознайомлення з матеріалами виробництва за 10 днів.

Нагадаємо: 13 липня суд пом’якшив запобіжний захід Яні Дугарь — їй дозволили зняти електронний браслет.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на звільнення під заставу у розмірі 168 тис. гривень. Необхідну суму зібрали менш ніж за добу.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.