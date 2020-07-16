Цьогоріч розкрили три чверті злочинів, скоєних із вогнепальною зброєю - Аваков

В Україні з початку року задокументовано 193 злочини, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї.

Про це на координаційній нараді заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З початку року із застосуванням вогнепальної зброї вчинено 193 злочини, і три чверті з них вже розкрито", - сказав міністр.

За словами Авакова, дієвим засобом боротьби з незаконним обігом зброї є перекриття каналів її надходження, насамперед, це стосується зони проведення ООС

"Упродовж першого півріччя задокументовано 79 вилучень зброї, боєприпасів та вибухівки у діючих військовослужбовців та колишніх учасників ООС/АТО", - заявив міністр.

Аваков додав, що кількість неправдивих повідомлень про замінування в Україні порівняно з минулим роком зменшилася вдвічі.

"Завдяки вжитим профілактичним заходам та зміні порядку реагування на такі повідомлення, кількість відповідних злочинів порівняно з минулим роком зменшилася вдвічі - з 775 до 379. При цьому розкрито кожен четвертий злочин", - уточнив Аваков.

Він нагадав, що 15 липня уряд підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про замінування.

Серед іншого Аваков уточнив, що за офіційними даними, упродовж 2013-2016 років було викрадено та втрачено понад 78 тис. одиниць різної зброї, практично вся вона знаходиться у незаконному обігу.

За його словами, в І півріччі цього року задокументовано 3400 кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Більше 2 тис. осіб повідомлено про підозру, а з незаконного обігу вилучено 616 одиниць нарізної та вогнепальної зброї.