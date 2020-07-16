Цьогоріч розкрили три чверті злочинів, скоєних із вогнепальною зброєю - Аваков
Про це на координаційній нараді заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"З початку року із застосуванням вогнепальної зброї вчинено 193 злочини, і три чверті з них вже розкрито", - сказав міністр.
За словами Авакова, дієвим засобом боротьби з незаконним обігом зброї є перекриття каналів її надходження, насамперед, це стосується зони проведення ООС
"Упродовж першого півріччя задокументовано 79 вилучень зброї, боєприпасів та вибухівки у діючих військовослужбовців та колишніх учасників ООС/АТО", - заявив міністр.
Аваков додав, що кількість неправдивих повідомлень про замінування в Україні порівняно з минулим роком зменшилася вдвічі.
"Завдяки вжитим профілактичним заходам та зміні порядку реагування на такі повідомлення, кількість відповідних злочинів порівняно з минулим роком зменшилася вдвічі - з 775 до 379. При цьому розкрито кожен четвертий злочин", - уточнив Аваков.
Він нагадав, що 15 липня уряд підтримав законопроєкт щодо посилення відповідальності за неправдиві повідомлення про замінування.
Серед іншого Аваков уточнив, що за офіційними даними, упродовж 2013-2016 років було викрадено та втрачено понад 78 тис. одиниць різної зброї, практично вся вона знаходиться у незаконному обігу.
За його словами, в І півріччі цього року задокументовано 3400 кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Більше 2 тис. осіб повідомлено про підозру, а з незаконного обігу вилучено 616 одиниць нарізної та вогнепальної зброї.