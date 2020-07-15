Для вчителів створили освітній серіал про інтерактивне навчання

Міністерство цифрової трансформації України спільно з АСБІС-Україна, Ліко-школою та Майкрософт Україна презентували освітній серіал для вчителів «Інтерактивне навчання: інструменти та технології для цікавих уроків».

Про це на презентації розповіла заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Майже 45% школярів проводять щодня онлайн до 3 годин, ще 50 % витрачають на це понад 4 години. Добре це чи погано можна довго дискувати, але є думка, яку я підтримую: гаджети не вороги навчання, це інструменти, які забезпечують креатив в освіті. Але нові можливості кидають системі освіти нові виклики — змагатися за увагу учнів стає дедалі важчим. Ми пропонуємо освіті та технологіям об'єднатися. Ми підготували навчальний серіал «Інтерактивне навчання: інструменти та технології для цікавих уроків», - сказала Іонан.

Оглядовий освітній серіал про інновації в навчанні доступний на сайті osvita.diia.gov.ua.

Вчителі навчаться як організувати навчальний процес поза рамками звичайного шкільного класу, застосовувати онлайн інструменти та сучасні гаджети і технології, такі як відеоконференцзв'язок, інтерактивні панелі та сучасне програмне забезпечення, навчаться застосовувати інтерактивний формат уроків, створювати онлайн класи та керувати ними, автоматизувати розсилку і перевірку домашніх завдань, працювати з учнями дистанційно тощо.

Серіал був створений у співпраці з дистриб'ютором IT-продуктів, компонентів і рішень АСБІС-Україн, приватною школою Ліко-школа та компанією Microsoft. Мета співпраці — зробити сучасні технології більш доступними та зрозумілими для широкого кола людей.