Петиція шахтарів до Зеленського набрала необхідні 25 тисяч голосів

Петиція шахтарів до Зеленського набрала необхідні 25 тисяч голосів

Укрінформ
Електронна петиція із закликом до Президента Володимира Зеленського захистити вугільну галузь України набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

Такі дані опубліковані у розділі петицій офіційного сайту глави держави.

Шахтарі України звертаються до Вас за допомогою. Ми вірою і правдою довгі роки працювали для нашої країни, добували вугілля, жертвували життям, щоб в нашій державі було світло і тепло. Шахтарський труд дуже важкий, але ми завжди готові добувати вугілля для України. Але зараз нам потрібна Ваша допомога. В галузі - катастрофа”, - зазначається в документі.

Автори петиції стверджують, що наразі вугільні підприємства “в простої”, українське вугілля “нікому не потрібне”, а у державного «Енергоатому» немає коштів на виплату заробітної плати.

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“У нашій країні найбільші в світі запаси вугілля, ми, шахтарі, вміємо працювати, годувати наших дружин і дітей! Купувати електроенергію у Путіна - це злочин проти українського народу. Ми що, даремно воюємо за свою країну ? Ми Вас просимо втрутитися і навести лад в паливноенергетичній галузі, нам треба жити й годувати свої сім'ї і міста”, - закликають Президента.

Також у петиції просять відправити у відставку голову Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса.

Петиція була створена 8 травня, її ініціатором є Шебанов Леонід Сергійович. Водночас у тексті документа значаться як автори шахтарі ДП "Селидіввугілля" (Донеччина), ВП "Шахта "Котляревська", ВП "Шахта "1-3 Новогродівська", ВП "Шахта Україна", ВП "Шахта Курахівська".

Як повідомляв Укрінформ, 30 червня біля Офісу Президента розпочалася безстрокова акція протесту шахтарів "Мирноградвугілля", "Добропіллявугілля", "Селидіввугілля" та представників шахт Львівсько-Волинського басейну, яка завершилася 11 липня.

Гірники вимагали, зокрема, погашення заборгованості з виплати зарплат, повного розрахунку з державними вуглевидобувними підприємствами за отримане вугілля, заборони імпорту електроенергії та вугілля газових марок із Російської Федерації та Білорусі.

Станом на 1 липня загальна заборгованість державних вуглевидобувних підприємств із заробітної плати за 2015-2020 роки становила 271 млн грн (в тому числі за 2020 рік – 124 млн грн). У Міненерго пояснили, що цю заборгованість можливо погасити лише коштами, отриманими від реалізації вугільної продукції.

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