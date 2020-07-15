На сьогоднішнє ЗНО з географії зареєструвалися понад 130 тисяч учасників
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
"Для проходження тесту з географії зареєструвалися 130 939 осіб, для яких створено 8 938 аудиторій у 554 пунктах тестування. Тест налічує 54 завдання, за правильне виконання яких можна набрати 90 балів", - йдеться у повідомленні.
Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50. Якщо учасник прибуде до пункту тестування після 10:50, його не буде допущено до участі в ЗНО.
Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу Сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у Сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.
Як повідомляв Укрінформ, з 25 червня по 17 липня в Україні триває основна сесія зовнішнього незалежного тестування. Учасники ЗНО вже склали тести з математики, української мови та літератури, фізики, іноземних мов, історії України, біології.