ЗНО з історії: скільки абітурієнтів не допустили і з яких причин

У зовнішньому незалежному оцінюванні з історії України, яке відбулося сьогодні, взяли участь 178 714 осіб.

Про це повідомляє пресслужба МОН.

"У зовнішньому незалежному оцінюванні з історії України взяли участь 178 714 осіб – це 67,7% від загальної кількості зареєстрованих. Тестування відбулось сьогодні, 9 липня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до тестування не допустили 75 учасників, з них 17 – через виявлені ознаки гострих респіраторних захворювань. Роботу 120 учасників було припинено дочасно через порушення процедури тестування.

Поріг “склав/не склав” та результати ЗНО з історії України буде визначено до 24 липня. Результати з’являться на сторінках учасників до 25 липня.

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Ті, хто не змогли взяти участь в основній сесії тестування з історії України через причини, які не залежали від них, можуть зареєструватися на додаткову сесію. Інструкцію, як це зробити, розміщено за посиланням на сайті УЦОЯО.

У МОН нагадали, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року стартувала 25 червня. У безпечних умовах вже відбулись тестування з математики, української мови і літератури, фізики та іноземних мов.

Решта тестувань основної сесії ЗНО – з біології, географії та хімії – відбудуться наступного тижня.