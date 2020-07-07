Учасникам пробного ЗНО у липні вже повернули понад 21 мільйон

Учасникам пробного ЗНО з 1 липня повернули понад 21 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство освіти та науки.

"Станом на сьогодні, 7 липня 2020 року, Міністерство освіти і науки спільно з ПриватБанком повернули кошти за пробне ЗНО у закладах освіти 86 тис. 351 учаснику. Сума повернених коштів становить 21 млн 230 тис. 688 грн", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 107 тис. учасників пробного ЗНО мають картки ПриватБанку, на які переказуються кошти. Водночас іще 111 тис. учасників мають звернутись до банку, щоб отримати кошти за пробне ЗНО. Їм необхідно оформити картку безкоштовно за 15 хвилин в будь-якому відділенні ПриватБанку. Із собою потрібно мати паспорт або електронну ID-картку.

Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну картку у Приват 24, не відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку ПриватБанку.

"Картку необхідно оформити якомога швидше. Однак якщо зараз немає змоги потрапити до банку, є час до кінця листопада – програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року", - заявили у МОН.

За даними відомства, загальна сума коштів, компенсованих учасникам пробного ЗНО, становить 52 млн 450 тис. грн. Кошти виплачуються з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

Як повідомлялося, через погіршення епідеміологічної ситуації цьогоріч учасники пробного ЗНО проходили тестування вдома. 15 червня відбулось пробне ЗНО з української мови та літератури, 17 червня – з усіх інших предметів.

17 червня Кабінет міністрів ухвалив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО.