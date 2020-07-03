Повернення грошей за пробне ЗНО: ПриватБанк вже опрацював базу даних

ПриватБанк повністю опрацював базу даних учасників пробного ЗНО, 50% з них отримають гроші на картку як клієнти банку, іншим банк відкриє банківську карту.

Про це в Facebook написала заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій.

"На сьогодні ПриватБанк повністю опрацював базу даних учасників, яку надав Український центр оцінювання якості освіти. За результатами - 50% учасників пробного ЗНО отримають сплаченні кошти на свої банківські картки, так як є клієнтами "Приватбанку". Всі інші учасники отримають SMS-повідомлення про те, що банк відкрив картку і перерахував на неї кошти. Щоб отримання картку необхідно з 1 липня завітати у найближче відділення ПриватБанку", - написала Мандзій.

Вона нагадала , що загальна сума компенсованих коштів складає 52 млн 450 тис грн, ці кошти будуть виплаченіз фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

Як повідомляв Укрінформ, пробне ЗНО, яке мало відбутися 15 та 17 червня , було скасовано через епідеміологічну ситуацію.

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є добровільною та платною послугою для учасників.

Вартість одного тестування складає від 138 до 150 гривень залежно від регіону. У вартість пробного ЗНО входить оплата послуг за укладання тестів, переклад цих тестів мовами національних меншин, підготовка, друк та комплектування тестових зошитів, бланків відповідей та інформаційних бюлетенів, доставка матеріалів до пункту тестування, оплата праці працівникам, які залучені до організації та проведення та виконання заходів із визначення результатів пробного ЗНО.