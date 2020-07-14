Справа Шеремета: поліція закликає підозрюваних і захист швидше читати справу

Національна поліція України закликає підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета та їх захисників не затягувати ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Про це інформує Управління комунікації Національної поліції України.

"Закликаємо сторону захисту не затягувати процес ознайомлення, аби пришвидшити початок судового розгляду в справі вбивства журналіста Павла Шеремета", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще 22 травня завершилося досудове слідство у справі, а підозрюваним та 13 їх адвокатам відкрили матеріали кримінального провадження.

"З того часу минуло вже 53 дні. Захисникам, які прибули на ознайомлення, були надані скановані копії матеріалів провадження. Однак 7 з 13 адвокатів станом на сьогодні, 14 липня, взагалі не розпочали знайомитися із матеріалами", - уточнили у поліції.

У відомстві наголосили, що на цьому етапі початок судового розгляду цієї резонансної справи залежить від того, наскільки швидко сторони ознайомляться з матеріалами кримінального провадження. У подальшому буде прийняте рішення про складення та затвердження обвинувального акту.

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства Шеремета.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

22 травня адвокат Микола Ореховський поінформував, що досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершено.

25 травня Печерський суд Києва задовольнив клопотання прокурорів і змінив запобіжний захід Яні Дугарь з домашнього арешту на заставу у розмірі 168 тис. гривень. Згодом адвокат Дугарь Віталій Коломієць повідомив, що понад 500 осіб менше ніж за одну добу перерахували всю необхідну суму для внесення застави.

13 липня Київський апеляційний суд зняв з Яни Дугарь електронний браслет і територіальні обмеження по пересуванню.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО.